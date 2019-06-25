«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году

«Аэрофлот» планирует с 2020 года открыть рейсы из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев на общем собрании акционеров, передает «Интерфакс».

«Что касается Красноярска, это региональный хаб, хаб — это расписание, которое авиакомпания должна привнести в аэропорт», — отметил Савельев. Базироваться там, по его словам, будут самолеты Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100.

Ранее, летом 2018 года, компания «Аэрофлот», до сих пор базировавшаяся московском аэропорту Шереметьево», объявила о новой пятилетней стратегии развития группы, которая предусматривает создание баз и хабов в регионах России.

В частности, два из них планируется строить в аэропортах Сочи и Красноярска, один — в Новосибирске и один — в Кольцово (Екатеринбург). К 2023 году «Аэрофлот» планирует увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 миллионов человек.

