«Аэрофлот» увеличит топливный сбор для перелетов по России и в страны СНГ

Компания «Аэрофлот» с 1 июля повышает размер топливного сбора на перелеты по России и в страны СНГ. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В частности, для перелетов между российскими городами в эконом-классе топливный сбор увеличивается на 235 рублей, для перелетов между Москвой или Санкт-Петербургом и странами СНГ — на 5 евро.

Кроме того, будет введена дифференциация между топливным сбором в эконом- и комфорт-классе. Если ранее он был одинаковым, то с 1 июля сбор для перелетов в комфорт-классе составит 150 процентов от его стоимости в классе Эконом.

В авиакомпании отметили, что «размер топливного сбора приведен в соответствие с затратами на топливо из расчета на одного пассажира в зависимости от класса обслуживани». « Кресла в классе комфорт занимают больше места (по весу и расстоянию между рядами) в салоне самолета, чем в классе эконом. Таким образом, при равных общих затратах топлива на каждого пассажира, удельные расходы на одного человека, летящего в классе Комфорт больше, чем на пассажира класса Эконом», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Топливный сбор на перелеты в бизнес-классе (200 процентов от сбора в эконом-классе) вырастет пропорционально.

Это второе увеличение топливного сбора авиакомпанией в 2019 году. По словам экспертов, незначительное повышение сбора в течение нескольких месяцев не повлияло на спрос на авиаперевозки.

