«Аэрофлот» решит как перераспределить грузинское направление

Авиакомпания «Аэрофлот» прорабатывает, на какие рейсы поставить самолеты, летавшие в Грузию, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Виталий Савельев. Отвечая на вопрос, какие направления рассматриваются для самолетов компании, летавших в Грузию, Виталий Савельев сказал: «Не знаю. Сейчас этим вопросом занимаются стратеги. Случившееся стало для нас неожиданностью. Это не самая простая задача в "горячий" сезон — поставить самолет на другое направление. Если выбрать неправильное направление, то возникнет демпинг, и мы все получим убытки».

«В этой ситуации оказался не только "Аэрофлот", а шесть авиакомпаний. Поэтому машины надо перераспределять, не упуская выгоду. В противном случае мы не только не заработаем, но и еще больше потеряем», — добавил Виталий Савельев.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

