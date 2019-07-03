Россия оказалась главным покупателем грузинского вина

Россия заняла первое в мире место по импорту вина из Грузии. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства вина республики за первое полугодие 2019 года, пишет ТАСС.

По его данным, с января по июнь 2019 года Россия ввезла из Грузии 25 миллионов бутылок вина. Это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Вторым по величине импортером грузинского вина является Украина. Однако объемы ввоза вина в эту страну значительно ниже — 3,7 миллиона бутылок в первом полугодии. На третьем месте Китай — более 3,5 миллиона бутылок. Пятерку основных импортеров замыкают Польша и Казахстан — 1,8 и 1,6 миллиона бутылок соответственно.

Кроме того, по данным Национального агентства вина Грузии, в первом полугодии 2019 года страна значительно нарастила экспорт вина в США — он вырос на 88 процентов. Кроме того, увеличились объемы поставок во Францию (на 120 процентов), Литву (на 68 процентов), Монголию (на 68 процентов), Белоруссию (на 32 процента), Израиль (на 20 процентов) и Канаду (на 12 процентов).

В конце июня сообщалось, что российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Источники на рынке утверждали, что таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии. До этого Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом грузинских вин в Россию из-за ухудшения качества алкогольной продукции.

Это произошло на фоне обострения отношений двух стран после протестов в Тбилиси в июне, вызванных участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ходе сессии депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии, что вызвало недовольство граждан страны.

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