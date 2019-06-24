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Россиян предупредили о некачественном грузинском вине

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Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков в Россию, говорится на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что причиной стало ухудшение качества алкогольной продукции, поставляемой из Грузии. В ведомстве указали, что за последние четыре года объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза.

Эксперт-менеджер компании «Кахетинское традиционное виноделие» Лея Чхеидзе рассказала, что в середине мая предприятия вернули машину вина, передает радиостанция «Говорит Москва».

При этом она отметила, что говорить о политических мотивах подобного решения не готова. В Кремле ранее также заявили, что проверки вина не связаны с политикой.

Ранее в сети предложили запретить грузинские вина и минеральную воду. Это произошло после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста, в ходе которых митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В результате протестов в Грузии пострадали сотни человек, полиция применила для усмирения толпы слезоточивый газ и резиновые пули. После событий в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

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