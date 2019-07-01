Российским чиновникам запретили пить иностранное вино

В России с 1 июля вступил в силу запрет на закупку вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым, пишет ТАСС.

Запрет распространяется на «тихие», игристые, ликерные и плодовые вина. Продукции, которая продается в магазинах в рознице, он не касается.

По мнению руководителя информцентра Wine Retail Александра Ставцева, в правительстве приняли верное решение, поскольку запрет позволит российским торгпредствам и посольствам продвигать отечественную продукцию в рамках приемов. «Они будут поить своих гостей русским вином, а не испанским или аргентинским, это будет большим плюсом», — сказал он.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусматривается увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров из России с 160 миллиардов долларов в 2019 году до 250 миллиардов долларов в 2024-м.

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