Правительство решило убедить россиян пить отечественное вино

В правительстве решили заставить рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Как сообщает «Коммерсантъ» соответствующий механизм поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев.

Решение было принято на совещании о развитии российского виноделия. О результатах Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики поручили доложить в правительство до 18 июля.

В Минсельхозе сообщили, что в целом поддерживают идею и готовы проработать вопрос с заинтересованными органами власти и общественными организациями. В Минфине уточнили, что услуги общепита не входят в их сферу деятельности.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, что подобный механизм обсуждался в Краснодарском крае еще при губернаторе Александре Ткачеве (он занимал этот пост в 2001–2015 годах). На данный момент некоторые рестораны уже выделяют отечественные вина, но по специальным договоренностям с производителями, за дополнительное вознаграждение.

Представители виноделов сообщили, что такой шаг позволит изменить восприятие потребителей, и готовы поддержать любые меры по продвижению отечественного вина. В 2018 году в России изготовили 30 миллионов декалитров тихого и 12,5 миллиона декалитров игристого вина. 40 процентов вина при этом приходилось на импортную продукцию.

Ранее сообщалось, что из-за снижения покупательской способности россияне начали стремительно переходить на дешевое вино. В частности, вместо игристого вина все чаще покупают игристые напитки.

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