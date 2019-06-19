На родине виски разлюбили алкоголь и стали чаще умирать

Продажи алкоголя в Шотландии упали в 2018 году до самого низкого уровня с 1994 года, сообщает Independent.

Объем продаж алкоголя сократился на 3 процента по сравнению с 2017 годом. Потребление составило 9,9 литра чистого этанола на взрослого человека в год, или 19 единиц алкоголя в неделю.

Сокращение потребления связывают с тем, что в 2017 году в Шотландии установили минимальную цена за единицу алкоголя в 50 пенсов. Таким образом планировалось поднять цены на дешевый алкоголь — крепкий сидр и крепленные вина.

Всего в Шотландии в прошлом году было продано 44,7 миллиона литров чистого алкоголя. Из них 73 процента продали в розничных магазинах, а 27 процентов — в пабах, клубах и ресторанах. 23 процента всего проданного спиртного стоило меньше 50 пенсов за единицу алкоголя, в 2017 году доля дешевых напитков составляла 47 процентов.

По оценкам шотландского правительства, если тенденции сохранятся, это в течение ближайших пяти лет позволит спасти 392 жизни. «С этим трехпроцентным снижением мы движемся в правильном направлении», — заявил министр здравоохранения Джин Фриман.

При этом в 2018 году смертность от алкоголя только выросла. Как сообщил Фриман, в среднем в Шотландии каждую неделю от алкоголя 22 человека умирает и 683 госпитализируют.

По данным Роспотребнадзора, в России за последние три года количество смертей от чрезмерного употребления алкоголя сократилось на две тысячи. Это объясняют усилением контроля за оборотом непищевой спиртосодержащей продукции, введенным в 2018 году.

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