В России предложили запретить скидки на алкоголь

В российских магазинах необходимо законодательно запретить рекламные алкогольные акции со скидками. Об этом заявил руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

По его словам, скидки привлекают дополнительное внимание к алкогольной продукции. В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой говорится, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, на каждый поступивший в казну за счет продажи алкоголя рубль государство несет убытки на три рубля. Причиной такой закономерности становится сокращение трудоспособной части населения из-за травматизма и смертности.

Хамзаев отметил, что алкоголь – катализатор многих социальных проблем. «Именно поэтому система регулирования продажи данной продукции должна быть направлена исключительно на защиту здоровья граждан», – добавил он.

Предложение запретить скидки на алкоголь в феврале 2017 года озвучивали депутаты Госдумы от ЛДПР.

«Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителя в выборе товара», — говорилось в тексте законопроекта. По мнению его авторов, доступная цена спиртного приводит к алкоголизации России.

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