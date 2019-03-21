Минздрав всерьез взялся за запрет алкоголя для молодых россиян

Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 процента лицам младше 21 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В случае принятия норма вступит в силу в январе 2020 года.

Министерство начало готовить данный законопроект в декабре 2018-го. О планах ужесточить правила продажи алкоголя стало известно в середине марта. Тогда же сообщалось, что власти рассматривают возможность ввести дополнительные налоги для предпринимателей, торгующих табаком и спиртным. Также решено поощрять здоровый образ жизни, в будущем вероятно увеличение финансирования профилактики и диспансеризации населения, а также продвижение БАДов и биотехнологий.

В феврале министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что около 70 процентов российских мужчин трудоспособного возраста умирают от злоупотребления алкоголем. Второй главной причиной смертности она назвала курение. По официальным данным, до старости не доживают примерно 750 мужчин из каждых ста тысяч. У женщин этот показатель в 3,5 раза ниже.

Сейчас спиртное разрешено продавать совершеннолетним, то есть тем, кому исполнилось 18 лет.

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