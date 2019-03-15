Молодых россиян захотели оставить без алкоголя

В России могут запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года и ограничить продажи в жилых районах. Соответствующие инициативы, как сообщает РБК, обсуждались на заседании профильной подгруппы Госсовета и могут войти в перечень поручений президента России Владимира Путина.

Организаторами совещания были Агентство стратегических инициатив, Минздрав, Росконгресс и власти Якутии.

Добиться ограничения продаж планируется с помощью нескольких шагов. Так, для юридических лиц, «оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье населения», например, торгующих алкоголем и табаком, предложили ввести дополнительные налоги. Участники заседания подчеркнули, что временное ограничение на рекламу пива и напитков на его основе по-прежнему нельзя снимать.

Помимо этого, решено поощрять здоровый образ жизни граждан. Предприятиям предлагается поднять компенсации работникам на оплату занятий спортом и проводить спортивно-оздоровительные мероприятия. Предложения по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья должен будет разработать Минтруд.

Также обсуждались рекомендации Минздраву поднять расходы на профилактику и ежегодную диспансеризацию населения, а для увеличения продолжительности жизни предлагается разработать меры по поддержке и тиражированию биотехнологий и БАДов, направленных на «повышение адаптационных резервных возможностей человека».

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, участвовавший в заседании, сообщил, что все эти идеи могут войти в проект резолюции, который будет рассмотрен 15 марта.

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов. Также в структуре рынка товаров повседневного спроса снизились доли продуктов питания и непродовольственной продукции. Перераспределение произошло в пользу табачной продукции, которая заняла по итогам 2018 года 15 процентов от всего FMCG-рынка, против 14,1 процента в 2017-м.

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