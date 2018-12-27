Экономика
 
Последние новости
Паспорта россиян предложили изменить
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался
Названа причина поломки самолета Меркель
Бывший полпред Ельцина перестал быть экстремистом
Большая пиявка месяц прожила в ноздре у девочки
Лолита рассказала о геях у власти
Вегетарианство назвали губительным для всего человечества
Российская школьница призналась в любви к колбасе и расколола интернет
«Газпром» решил сэкономить на пенсиях
Новости партнеров

Россияне закупились незаконным алкоголем на миллиарды рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Международная компания по кибербезопасности Group-IB оценила оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2018 году. Согласно оценкам компании, оборот всего рынка оценивается в 2,1 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Group-IB, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Годовой прирост рынка составил 23 процента. В общей сложности эксперты компании выявили 4 тысячи сайтов, которые нарушают закон и продают алкоголь через интернет. Более того, у многих этих сайтов есть целая система обхода блокировок, которая позволяет оперативно создавать «зеркала» или менять домен портала.

В качестве примера Group-IB приводит ресурс alcolavca.com, который до недавнего времени объединял 45 аффилированных сайтов, большинство из которых уже заблокированы. Максимальная группа, которую удалось обнаружить специалистам Brand Protection в ходе исследования, насчитывала 86 связанных доменов. «Такие схемы используют как перекупщики, реализующие в интернете алкоголь из розничных сетей, так и мошенники, торгующие контрафактом», — говорится в исследовании.

Обороты рынка эксперты компании подсчитали, отталкиваясь от средних показателей посещаемости, конверсии и стоимости продукции на сайте. Средняя посещаемость подобных порталов составляет 190 пользователей в сутки или 5 700 человек в месяц. Конверсию таких сайтов компания оценила в 0,7 процента, а средняя стоимость бутылки составила 1 100 рублей. «4 тысячи онлайн-магазинов зарабатывают от 174,5 миллиона рублей в месяц. Таким образом, оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2018 года составил порядка 2,1 миллиарда рублей, что на 23 процента выше, чем годом ранее», — говорится в исследовании.

Важную роль в продвижении таких сайтов играет реклама и продвижение в Telegram-каналах (один такой канал может насчитывать 3 000 подписчиков) и специальных группах в социальных сетях. При этом спрос, согласно статистике запросов в поисковиках, за год вырос на 35 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В «Красное и Белое» пришли с обыском
Треть элитного шотландского виски оказалась подделкой
Банк России анонсировал новый виток роста цен на бензин
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Великий обвал

Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
11:5225 декабря

Производство машин из «Кортежа» Путина поставят на поток

07:21Сегодня

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе

02:37Сегодня

Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году

Экономика17:0725 декабря

Подвели под асбест

Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
10:58Сегодня

«Газпром» решил сэкономить на пенсиях

10:2225 декабря

Названо лучшее российское шампанское

10:39Сегодня

Коренные народы оставили без денег от государства

Экономика00:0225 декабря
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Ответный удар

США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
10:5225 декабря

Российский бизнес начал добровольно отказываться от доллара

09:41Сегодня

Минстрой предупредил о росте тарифов ЖКХ

05:0325 декабря

В расчете доходов россиян заметили непрозрачность

Россия
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Владимир Путин и ТиматиРэп, Путин, экстремизм
Такой российская политика не была давно
Партнерский материал
Не словом, а делом
Чем прославились россияне в этом году
«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»
Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
Россияне продлят январские каникулы
Паспорта россиян предложили изменить
Мужчина и женщина спрыгнули с платформы в московском метро
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Американских моряков перестанут сажать в карцер на хлеб и воду
Названа причина поломки самолета Меркель
Президент призвал граждан худеть и накликал гнев бедняков
Япония казнила гангстеров и поставила рекорд
«Мафия останется бессмертной»
 
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Украина заявила о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе
Украина продлила запрет на въезд для российских мужчин
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив
Украинский Совет нацбезопасности утвердил новые санкции против России
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
Дональд Трамп и Си ЦзиньпинОтветный удар
США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе
Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году
«Газпром» решил сэкономить на пенсиях
Коренные народы оставили без денег от государства
Все материалы
Силовые структуры
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший полпред Ельцина перестал быть экстремистом
Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Адвоката застукали за чтением чужого дела в суде
Уфимская дознавательница вышла на работу с адвокатом
Все материалы
Наука и техника
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Названы главные причины преждевременного старения
Вегетарианство назвали губительным для всего человечества
В России создадут боевой беспилотник для борьбы с дронами
С Восточного стартовал «Союз»
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
В России испугались модифицированных «Томагавков»
Все материалы
Спорт
Не те дорожки
Российский спорт унизили и оправдали. Но война с допингом продолжается
Футболист почти забил с центра поля первым касанием в матче
Испанский тренер поработал в России и повидал пьянство футболистов
Роналду вышел и спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате
Антон Шипулин«У меня опустились руки»
Антон Шипулин устал от биатлона. Он ушел и не вернется
Чемпион мира по футболу пожертвовал призовые на благотворительность
Медведеву взбесили жаждущие борща мужчины
Все материалы
Культура
Лучшие песни года
«Кровосток», Хаски, Big Baby Tape: главные треки 2018-го
«В массе и без одежды»
Тысячи обнаженных людей на снимках скандального фотографа Спенсера Туника
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лолита рассказала о геях у власти
Лолита назвала Крым украинским
Принц Чарльз признался в любви русской музыке
Умер русский голос Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
Более полумиллиона компьютеров оказались заражены мощнейшим вирусом
В сети назвали верные признаки скорого расставания
Названы самые нелепые поисковые запросы россиян в 2018 году
Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась
«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Журналистка девять месяцев ходила на секс-свидания и рассказала об опыте
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Названы лучшие стрижки всех времен
Найден жадный член семьи Кардашьян
Бэнкси посулили расплату за уничтожение собственной картины
В Великобритании предложили законодательно ограничить число калорий в блюдах
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Лодка с двумя десятками туристов перевернулась в море
Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку
Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина
Пассажиров одного московского аэропорта перевезли в другой самолетом
Все материалы
Из жизни
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Лишенный возможности есть во всех забегаловках города толстяк резко похудел
Мальчик остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию
Безобидный подарок дочери чуть не свел отца в могилу
Пенсионер узнал об исцелении жены от рака и выиграл миллион
Все материалы
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Пенсионная реформа
Седан Renault Logan превратили в кроссовер — что из этого получилось?
Subaru планирует привезти в Россию свой самый большой кроссовер
Компания Mitsubishi первой повысит цены на машины из-за нового НДС
«Буханка» останется на конвейере еще на три года
Все материалы
Дом
Кирпич в квадрате
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
В «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга нашли атипично дешевую квартиру
Россияне бросились скупать недвижимость за границей
Хабаровчане нашли необычное применение отелю Hilton
Все материалы