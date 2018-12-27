Россияне закупились незаконным алкоголем на миллиарды рублей

Международная компания по кибербезопасности Group-IB оценила оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2018 году. Согласно оценкам компании, оборот всего рынка оценивается в 2,1 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Group-IB, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Годовой прирост рынка составил 23 процента. В общей сложности эксперты компании выявили 4 тысячи сайтов, которые нарушают закон и продают алкоголь через интернет. Более того, у многих этих сайтов есть целая система обхода блокировок, которая позволяет оперативно создавать «зеркала» или менять домен портала.

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В качестве примера Group-IB приводит ресурс alcolavca.com, который до недавнего времени объединял 45 аффилированных сайтов, большинство из которых уже заблокированы. Максимальная группа, которую удалось обнаружить специалистам Brand Protection в ходе исследования, насчитывала 86 связанных доменов. «Такие схемы используют как перекупщики, реализующие в интернете алкоголь из розничных сетей, так и мошенники, торгующие контрафактом», — говорится в исследовании.

Обороты рынка эксперты компании подсчитали, отталкиваясь от средних показателей посещаемости, конверсии и стоимости продукции на сайте. Средняя посещаемость подобных порталов составляет 190 пользователей в сутки или 5 700 человек в месяц. Конверсию таких сайтов компания оценила в 0,7 процента, а средняя стоимость бутылки составила 1 100 рублей. «4 тысячи онлайн-магазинов зарабатывают от 174,5 миллиона рублей в месяц. Таким образом, оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2018 года составил порядка 2,1 миллиарда рублей, что на 23 процента выше, чем годом ранее», — говорится в исследовании.

Важную роль в продвижении таких сайтов играет реклама и продвижение в Telegram-каналах (один такой канал может насчитывать 3 000 подписчиков) и специальных группах в социальных сетях. При этом спрос, согласно статистике запросов в поисковиках, за год вырос на 35 процентов.

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