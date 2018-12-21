Треть элитного шотландского виски оказалась подделкой

Центр экологических исследований Шотландского университета (SUERC) провел проверку элитных сортов шотландского виски, продающегося на аукционах и хранящегося в частных коллекциях. 38 процентов оказались подделкой, пишет BBC Scotland.

Эксперты проверили 55 бутылок, большинство из них, как утверждается, были выпущены до 1900 года. 21 бутылка общей стоимостью 635 тысяч евро оказалась фальсификатом. Определить это удалось с помощью радиоуглеродного анализа, позволяющего установить точный возраст напитка.

По словам экспертов, подделки являются обычным явлением для рынка элитного алкоголя. Они рекомендовали не покупать виски старше 1900 года.

При этом, как считают исследователи, ситуация будет только усугубляться из-за растущего спроса на коллекционный виски и высоких цен. По оценкам аналитиков, совокупная стоимость подделок на мировом рынке достигает 41 миллиона фунтов, что больше оборота легальных напитков (36 миллионов).

В мае власти Шотландии установили минимальные цены на крепкий алкоголь. Теперь бутылка виски объемом 0,7 литра не может стоить меньше 14 фунтов.

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