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В «Красное и Белое» пришли с обыском

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Правоохранительные органы пришли с обысками в алкогольную сеть «Красное и Белое». Об этом в среду, 26 декабря, сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что следственные действия проводятся в головном офисе сети и на складах в Челябинске, а также на складе в Москве. В настоящее время изучается документация компании.

По данным источника «Ленты.ру», операцию проводят сотрудники ФСБ совместно с налоговой службой и Росалкогольрегулированием. Поводом стала информация о поступлении крупных партий контрафактного алкоголя, в том числе элитных марок. Мероприятия в нескольких городах начались в 09:00 по московскому времени (в 11:00 по Челябинску) одновременно на всех площадках сети.

27 апреля 2016 года сообщалось, что полицейские в Новосибирске пресекли нелегальное производство спиртосодержащей жидкости, которую выпускали под названием, похожим на продукцию известного сибирского ликеро-водочного предприятия. На складе силовики обнаружили свыше 16 тонн готовой продукции.

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