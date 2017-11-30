В Подмосковье нашли подпольный цех с тоннами самогона и мигрантами-нелегалами

Полицейские обнаружили в подмосковном Подольске цех по незаконному изготовлению алкогольной продукции, где трудились мигранты-нелегалы. Об этом в четверг, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

«Нелегальное производство располагалось в одном из ангаров на Домодедовском шоссе. При осмотре цеха оперативниками обнаружено и изъято: 40 тонн спиртосодержащей продукции, 19 паллетов по 2,5 тысячи бутылок, линия для розлива алкогольной продукции, наклейки для стеклянной тары с указанием известных брендов», — уточнила Петрова.

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Представитель регионального управления МВД отметила, что на производстве трудились 38 уроженцев Средней Азии, которые не

имели разрешений на работу и незаконно находились в России. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях и наложены штрафы по пять тысяч рублей с последующим выдворением из страны.

Кроме того, по факту обнаружения нелегального цеха возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») с максимальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы.