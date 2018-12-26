Обыски в «Красном и Белом» связали с кражей водки у полиции

Обыски в алкогольной сети «Красное и Белое» могут быть связаны с уголовным делом о пропаже изъятых спиртных напитков со склада УМВД по Челябинску. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Znak.com.

По словам источника интернет-газеты, правоохранительные органы проверяют информацию о том, что бывшие челябинские полицейские могли реализовать в магазинах сети алкоголь, похищенный со склада вещдоков УМВД.

Источник отметил, что сейчас в регионе завершается расследование уголовного дела в отношении руководителей полицейских подразделений городского УМВД, и они, рассчитывая на смягчение наказания, могли дать показания о сбыте изъятой водки. Ранее о том, кому реализовали алкоголь, известно не было.

По сведениям издания, в период с 2013-го по 2014 год со склада УМВД по Челябинску пропали 945 тысяч бутылок контрафактного спиртного, выручка злоумышленников составила не менее 11 миллионов рублей.

Ранее 26 декабря сообщалось, что правоохранительные органы пришли с обысками в «Красное и Белое». Следственные действия проводятся в головном офисе сети и на складах в Челябинске, а также на складе в Москве.

По данным источника «Ленты.ру», операцию проводят сотрудники ФСБ совместно с налоговой службой и Росалкогольрегулированием. Поводом стала информация о поступлении крупных партий контрафактного алкоголя, в том числе элитных марок.

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