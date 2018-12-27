Водителей «Красного и Белого» заставили ночевать на улице из-за обысков

Водители грузовиков, принадлежащих алкогольной сети «Красное и Белое», остались ночевать на улице из-за следственных действий на складах магазина в Челябинске. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

Редакция опубликовала видеоролик, на котором видно не менее 30 грузовиков сети, припаркованных вдоль дороги. Один из водителей рассказал, что силовики не пускают вновь прибывшие машины на склад. Сотрудники не могут покинуть автомобили, поскольку им нужно сдать документы. Грузовики некуда ставить, так как с территории не выпускают тех, кто должен был уехать.

По данным издания, в Челябинске сейчас 27 градусов ниже нуля. Водители вынуждены ночевать в кабинах автомобилей. «Тут рядом киоск с горячим питанием, там все съели уже. Родные, знакомые приезжают, привозят покушать», — рассказал один из сотрудников. По его словам, силовики не отвечают на вопросы и не знают, когда водителей отпустят.

26 декабря стало известно, что правоохранительные органы пришли с обысками в «Красное и Белое». Следственные действия проводятся в головном офисе сети и на складах в Челябинске, а также на складе в Москве. Предполагается, что бывшие челябинские полицейские могли реализовать в магазинах сети алкоголь, похищенный со склада вещдоков УМВД.

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