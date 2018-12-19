Банк России анонсировал новый виток роста цен на бензин

Банк России проанализировал, на какие продукты и товары цены в 2019 году вырастут больше всего. Соответствующий прогноз содержится в докладе регулятора «О денежно-кредитной политике». Первым на этот прогноз обратило внимание издание «Известия».

В лидерах роста цен, по прогнозам Центробанка, оказались бензин, дизельное топливо и табак, которые в новом году подорожают на 4,6 процента. Алкоголь подрастет в цене на 0,9 процента, а автомобили — на 0,2 процента. Среди основных причин роста цен — повышение с 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС), а также акцизов на бензин, табак и автомобили.

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Алкоголь же вырастет в цене из-за требований Всемирной торговой организации (ВТО) отменить льготные акцизы на российские вино и шампанское. Однако этими факторами рост цен может не ограничиться, так как подорожание бензина может потянуть за собой все остальные товары. Об этом, в частности, и свидетельствуют исследования Банка России, согласно которым около 60 процентов опрошенных компаний заявили о намерении поднять цены в 2019 году на 2-8 процентов.

Прогноз Банка России по инфляции в 2018 году пока по-прежнему сохранен на уровне 4 процентов, в 2019 году регулятор ждет рост цен в пределах 5-5,5 процента за год.

Данные ЦБ прямо противоречат позиции правительства: 18 декабря вице-премьер Дмитрий Козак отказался верить в то, что из-за роста цен на бензин могут подорожать все остальные продукты. По его словам, подобные прогнозы беспочвенны.

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