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Россиянам предрекли подорожание продуктов

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Российские торговые компании предупредили, что цены на продукты могут вырасти на 8 процентов из-за подорожания топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором пояснили, что производители топлива поднимают цены для корпоративных клиентов, поскольку розничные цены на бензин заморожены. Это приводит к увеличению расходов на перевозку продукции и ее себестоимости, в результате чего торговым сетям придется поднять цены на товары.

Топливные компании уже начали ужесточать условия работы с крупными сетями. По данным издания, «Газпром нефть» ввела сервисные сборы, а остальные нефтяники отменяют скидки. Из-за этого ретейлерам приходится искать других поставщиков топлива. В свою очередь, в Российском топливном союзе отметили, что с помощью повышения цен нефтяники хотят защититься от убытков в будущем.

Эксперты отмечают, что стоимость продуктов может вырасти на 8 процентов. В первую очередь это затронет скоропортящуюся продукцию и товары повседневного спроса, которые завозят в магазины каждый день.

Российские производители попросили Медведева встретиться с представителями топливных компаний и обсудить условия сотрудничества. Пресс-секретарь политика отправил этот вопрос на рассмотрение вице-премьеру Дмитрию Козаку, однако его представители отметили, что правительство не регулирует взаимоотношения производителей топлива с бизнесом.

13 декабря министр энергетики России Александр Новак рассказал, что российские нефтяные компании смогли заработать два триллиона рублей благодаря росту цен на бензин, который был вызван договором о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

После резких скачков цен на топливо правительство в ноябре пришло к соглашению с энергетическими компаниями о заморозке цен на бензин на внутреннем рынке до марта 2019 года. До января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке не должна превышать 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля. В январе производители смогут повысить цены не более чем на 1,7 процента, то есть на величину роста НДС, который с нового года вырастет с 18 до 20 процентов.

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