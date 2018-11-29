Нефтяники начали наживаться на продажах бензина в России

На фоне падения цен на нефть продажа бензина на АЗС в России стала еще выгоднее, сообщает РБК со ссылкой на данные из доклада заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

Экспортная альтернатива (стоимость топлива за рубежом за вычетом транспортных расходов и пошлин) продолжает падать. Поэтому сейчас, как говорится в презентации доклада, в Центральном федеральном округе складывается маржа в 4,2 рубля за литр. Это вызвано тем, что нефтяники по предложению правительства заморозили цены на бензин в начале ноября, когда цены были на пике.

Как отметил Сорокин, оптово-розничная маржа сейчас находится на уровне 2014 года. За год цены на бензин выросли на 10,2 процента, до 41,72 рубля за литр, на зимнее дизельное топливо — на 15,91 процента, до 46,47 рубля за литр.

Экспортные цены на бензин со 2 ноября начали опускаться ниже биржевых цен в России. Таким образом, благодаря соглашению о заморозке цен нефтяники получили гарантированную премию.

По данным на 12 ноября, премия на бензин на внутреннем рынке для бензина Аи-95 составила 3,46 рубля на литр. Цена топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже равнялась 40,13 рубля за литр.

После резких скачков цен на бензин правительство в ноябре пришло к соглашению с топливными компаниями о заморозке цен на бензин на внутреннем рынке до марта 2019 года. До января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке не должна превышать 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля. В январе производители смогут повысить цены не более чем на 1,7 процента, то есть на величину роста НДС, который с нового года вырастет с 18 до 20 процентов.

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