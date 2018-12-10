Российский рынок бензина столкнулся с новой проблемой

Антипинский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших независимых НПЗ в России — полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters.

По словам источников, ни первичные, ни вторичные установки не работают, и завод полностью остановлен с начала декабря. Отмечается, что за последние несколько месяцев завод уже не раз приостанавливал переработку нефти на время ремонтных работ.

В то же время один из источников газеты «Ведомости», принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева, утверждает, что предприятие не остановлено, а находится «на горячей циркуляции». По его словам, завод работает, но не перерабатывает нефть.

Пока неясно, сможет ли предприятие выполнить в декабре обязательства перед клиентами. По данным «Ведомостей», поставки сырья возобновятся, как только у компании появятся деньги на оплату нефти.

В декабрьском телеинтервью премьер-министр Дмитрий Медведев связал бензиновый кризис в России, который выражается в резком росте цен на бензин и дефиците топлива в некоторых регионах страны, с нефтяными компаниями, которые, по его словам, обиделись из-за сокращения доходов на фоне роста стоимости нефти.

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