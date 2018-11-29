Цены на бензин разрешили повышать

Независимые сети автозаправочных станций (АЗС) смогут повышать цены на бензин на четыре процента по сравнению с заправками, принадлежащими крупным нефтяным компаниям, пишет РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.

Организация, которую возглавляет Аркуша, объединяет владельцев независимых АЗС, чей бизнес строится только на перепродаже бензина. У ее участников нет в собственности ни добывающих производств, ни нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По словам Аркуши, РТС совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) добились внесения изменений в соглашение нефтяников с правительством.

Теперь независимым АЗС будет разрешено поднимать цены на бензин выше оговоренного с властями уровня, но не больше, чем на четыре процента. В результате цены могут вырасти в среднем на 3,49 рубля за литр бензина Аи-92 и на 3,59 рубля за литр Аи-95. По подсчетам РТС, это позволит повысить рентабельность независимых АЗС до 8-9 процентов вместо прежних 4-5. В обычных условиях они находятся в менее выигрышном положении по сравнению с крупными нефтяными компаниями из-за того, что имеют меньший объем реализации и расположены в менее удачных местах.

При этом опрошенные изданием владельцы АЗС не планируют пользоваться новым правом из-за боязни потерять клиентов.

В начале ноября крупнейшие российские нефтяные компании договорились с правительством о заморозке цен на бензин до конца 2018 года на уровне июня. В дальнейшем цены можно будет повысить, но в строго определенных рамках: на 1,7 процента в январе 2019 года (из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов) и на 4,6 процента (ожидаемый уровень инфляции) в феврале-марте.

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