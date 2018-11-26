Российское правительство попросили оставить цены на бензин в покое

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что нет необходимости регулировать цены на топливо при участии государства, сообщает «Коммерсантъ».

«Предыдущие 20 лет наша рыночная экономика показала, что в принципе цены на бензин могут формироваться на рыночных условиях, всех устраивать, быть достаточно стабильными», — заявил Кудрин.

По его мнению, следует поддерживать конкуренцию среди компаний, которые занимаются нефтепереработкой. При этом с акцизами на бензин надо обращаться крайне аккуратно. «Новое повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски», — подчеркнул глава Счетной палаты.

После резких скачков цен на бензин правительство в ноябре заключило соглашение с топливными компаниями о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке до марта 2019 года. До января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке не должна превышать 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля.

Вскоре после заморозки цен представители топливного рынка заявили о перебоях с поставками бензина в оптовом и мелкооптовом сегментах. Независимые компании, которые не участвовали в совещании с правительством, сообщили, что крупные игроки, перераспределяя мощности в пользу собственных сетей АЗС, изменили условия продажи на внутреннем рынке.

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