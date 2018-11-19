«Роснефть» заявила об отсутствии дефицита топлива на заправках РФ

Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет. Ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками. Такое заявление опубликовала на своем официальном сайте нефтяная компания «Роснефть».

В сообщении отмечается, что с 15 ноября 2018 года «Роснефть» существенно нарастила объемы поставок автомобильных бензинов и дизеля на внутренний рынок, неукоснительно соблюдая достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года и перевыполняя нормативы поставок. Так, по итогам ноября объем поставок «Роснефти» на внутренний рынок составил 110 процента от норматива, установленного в cоглашении, подписанном заключенном между правительством РФ и производителями топлива.

В компании отмечают, что в Соглашения по стабилизации ситуации на топливном рынке, вертикально-интегрированные нефтяные компании взяли на себя дополнительные обязательства и издержки, и недопустимо, чтобы эти издержки превратились в дополнительные доходы перекупщиков. Непрозрачная структура ряда биржевых сделок, отмечают в «Роснефти», позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем и пользуются недобросовестные участники рынка. Доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80 процентов. При этом отдельные компании получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах.

По утверждению компании, аналогичная ситуация складывается и на отдельных региональных рынках, где ряд «независимых» сетей формирует незаконно завышенные цены, а также в целях повышения доходности использует свои АЗС для реализации контрафакта. Такая ситуация характерна, прежде всего, для таких регионов как Приморье, Забайкалье, Иркутская область.

При этом «Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу. Вместе с тем, в настоящее время компания работает с СПбМТСБ, формируя совместную позицию по совершенствованию биржевой торговли, в том числе, дисквалификации участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел, и рассчитывает на то, что ее предложения будут поддержаны регуляторными органами.