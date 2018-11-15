«Роснефть» и администрация Приморья договорились совместно развивать регион

«Роснефть» и администрация Приморского края подписали долгосрочное соглашение, направленное на дальнейшее сотрудничество в области комплексного социально-экономического развития региона. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Соглашение предусматривает реализацию совместных мероприятий в рамках стратегических проектов по созданию нефтехимического комплекса ВНХК и судостроительного комплекса «Звезда», а также модернизацию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Большой Камень, включая строительство жилья для работников судоверфи. Среди других важных направлений сотрудничества — обеспечение потребностей хозяйственного комплекса и населения Приморского края в основных видах нефтепродуктов, осуществление контроля за их качеством. Стороны также договорились о возможности участия предприятий края в конкурсах на поставки товаров, в том числе импортозамещающей продукции, для нужд «Роснефти» и ее дочерних обществ с целью более широкого вовлечения местных производителей в реализацию проектов компании.

В документе оговаривается возможность поставок смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленные и транспортные предприятия Приморья, а также применения современных дорожных вяжущих материалов для развития транспортной инфраструктуры Края.

Стороны также намерены осуществлять совместные мероприятия в рамках развития острова Русский, реализовывать инновационные и высокоэффективные проекты с применением современных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.