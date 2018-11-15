Сечин назвал причину высоких цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур, формирующих цены на бензин. По его словам, хотя доля таких компаний на рынке составляет только 30 процентов, именно они и влияют на ценообразование, так как их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Сечин привел пример одного региона, в котором из 300 АЗС, шесть — независимые. «Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети. Поразительная вещь. И сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний», — пояснил он.

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Глава «Роснефти» отметил, в частности, компанию «Октан» в Приморском крае, у которой формально всего около десяти заправок. «И владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», — подчеркнул топ-менеджер.

На вопрос журналиста о том, чем это можно объяснить, Сечин ответил: «Это одно слово — коррупция».

Ранее 14 ноября правительство признало невозможность снижения цен на бензин.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал от кабмина решения проблемы со стоимостью топлива. Глава государства настаивает, что нефтяники не должны зарабатывать на разнице цен на мировых рынках, для чего правительство вводит ограничения. При этом и президент, и правительство утверждают, что они сохраняют рыночные условия.

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