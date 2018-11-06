Выручка «Роснефти» в третьем квартале составила 35,8 миллиарда долларов

В третьем квартале 2018 года выручка «Роснефти» составила 2 триллиона 286 миллиарда рублей (или 35,8 миллиарда долларов), увеличившись на 10,7 процента в рублевом выражении по отношению к уровню предыдущего квартала. Информация о финансовых результатах за квартал опубликована на сайте компании.

Выручка за 9 месяцев 2018 году увеличилась более чем в 1,4 раза год к году, составив 6 триллионов 073 миллиарда рублей. Главным образом, это было обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой, а также увеличением доходов от российских и международных проектов.

В третьем квартале 2018 года показатель EBITDA составил 643 миллиарда рублей (9,8 миллиарда долларов). Увеличение показателя обусловлено относительным ростом цен на нефть (рост 2,4 процента в долларом выражении) по отношению ко второму кварталу 2018 года, в условиях негативного эффекта лага в установлении экспортной пошлины, при одновременном снижении затрат на административные расходы.

Удельные операционные затраты в третьем квартале текущего года составили 193 рубля на баррель в нефтяном эквиваленте (2,9 доллара) в сравнении с 192 рублями (3,1 доллара) во втором квартале.

Капитальные затраты за отчетный период составили 227 миллиарда рублей (3,5 миллиарда долларов), достигнув по итогам 9 месяцев 2018 года 679 миллиардов рублей (11,1 миллиарда долларов). В компании отмечают, что наращивание капитальных вложений за 9 месяцев 2018 года относительно аналогичного периода прошлого года составляет около 7,8 процента, и связано с реализацией высокоэффективных проектов разведки и добычи в рамках утвержденного плана и стратегии «Роснефти».

Благодаря хорошим операционным результатам и благоприятной ценовой конъюнктуре компания продолжила наращивать свободный денежный поток, который достиг 509 миллиардов рублей (7,8 миллиарда долларов) в третьем квартале и 872 миллиарда рублей (13,9 миллиарда долларов) за 9 месяцев 2018 года, увеличившись в два раза к предыдущему кварталу и более чем в четыре раза год к году.

Краткосрочная часть финансовых обязательств сократилась за третий квартал на 11,5 процента (с 14,5 до 12,9 миллиарда долларов), в основном, за счет их планового погашения и частичного рефинансирования долгосрочными заемными инструментами. Таким образом, значение показателя отношения чистого долга к EBITDA сократилось на 39 процентов с начала года.

«Последовательно двигаясь к достижению этой цели, компания досрочно реализовала объявленные в мае текущего года планы по сокращению долговой нагрузки и снижению оборотного капитала», — прокомментировал финансовые результаты компании глава «Роснефти» Игорь Сечин.