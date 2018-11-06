«Роснефть» сохранила лидерство по добыче углеводородов

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов. В третьем квартале добыча углеводородов составила 5,83 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на 2,1 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Суммарная добыча углеводородов в июле-сентябре выросла на 3,2 процента по сравнению со вторым кварталом 2018 года, составив 536 миллиона баррелей. По динамике добычи «Роснефть» остается в числе лидеров среди мировых мейджоров, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

При этом, как отмечается в сообщении, прирост среднесуточной добычи нефти и газового конденсата в России в сентябре 2018 года относительно уровня октября 2017 года составил 138 тысяч баррелей, из которых более 62 процентов составляет доля «Роснефти».

Компания в третьем квартале нарастила объем проходки в эксплуатационном бурении на 4 процента по сравнению со вторым кварталом 2018 года и на 5 процентов год к году, превысив уровень 9 миллионов метров. «Роснефть» сохранила долю собственного бурового сервиса на уровне 60 процентов. Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 13 процентов с ростом доли горизонтальных скважин до 46 процентов. Количество новых введенных горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 69 процентов.

По итогам третьего квартала «Роснефть» сохранила за собой звание крупнейшего независимого производителя газа в России, добыв 16,62 миллиарда кубометров газа. Это на 1 процент превышает показатели второго квартала.

По итогам трех кварталов компанией выполнено сейсмических работ на суше методом 2D в объеме 4,8 тысяч погонных километров, 3D — в объеме 8,2 тысячи квадратных километров. Компания реализовала масштабную работу по сейсморазведке в стратегически важных регионах присутствия — Хатангском кластере и продолжила реализацию проектов в Якутии. В настоящее время продолжаются работы по обработке и интерпретации полученных данных, по результатам которых будет проводиться поисково-оценочное бурение.

По итогам третьего квартала объем переработки на российских НПЗ «Роснефти» вырос на 6,7 процента и составил 26,8 миллиона тонн. За 9 месяцев текущего года переработка сырья выросла на 1,8 процента относительно аналогичного периода 2017 года до 76,6 миллиона тонн. Этому способствовала улучшенная конъюнктура рынка. Общий объем нефтепереработки с учетом зарубежных предприятий в 3 квартале увеличился на 6 процентов — до 30 миллионов тонн, а за 9 месяцев — до 85,5 миллиона тонн или на 1,4 процента. Показатель глубины переработки сохранился на уровне 75,2 процента.

В третьем квартале реализация нефтепродуктов компанией через собственный розничный канал выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выручка от продаж сопутствующих товаров за отчетный период выросла на 6= процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.