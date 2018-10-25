Сечин рассказал о перспективах российской нефтяной отрасли

Ресурсная база и проекты «Роснефти» по таким показателям, как прямые операционные и капитальные затраты, в настоящее время являются одними из лучших в мире и значительно превосходят показатели нефтяной отрасли США. С таким заявлением выступил на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне глава компании Игорь Сечин.

«Неверное, понимание этих факторов привело к недавним высказываниям некоторых коллег о российских перспективах, вплоть до того, что через 10-15 лет Россия уйдет с мировой нефтяной арены. Конечно, ничего подобного не произойдет. По нашим оценкам, в этой перспективе лидировать будут три нынешних крупнейших игрока — Саудовская Аравия, Россия и США, — страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста», — сказал Сечин. Несмотря на рыночную волатильность и ограничения, в том числе санкционного характера, «Роснефть» остается локомотивом развития партнерских пан-евразийских отношений и на практике реализует ви́дение «экономики доверия».

По его словам, одновременно с успехами на ключевом для компании российском рынке «Роснефть» продолжает демонстрировать успешные результаты по ряду проектов за рубежом. Вместе с Eni успешно реализуется проект по освоению месторождения Зохр, большие перспективы есть у совместных проектов на шельфе Мозамбика с Exxon Mobil. Акционер и многолетний деловой партнер «Роснефти» британская BP рассматривает возможность вхождения в ряд новых проектов в России. С китайской Sinopec ведется подготовка к освоению Северо-Венинского газоконденсатного месторождения (проект «Сахалин-3»), с индийской ONGC рассматривается возможность дальнейшего расширения сотрудничества по ряду проектов. Кроме того, продолжается развитие совместных проектов с норвежской Equinor, PetroVietnam, работа на немецком рынке нефтепереработки.

В завершении своего выступления Игорь Сечин отметил, что у компании имеется много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, и пригласил всех участников панельной сессии на Петербургский международный экономический форум в 2019 году.

Глава BP Роберт Дадли, в свою очередь, подчеркнул, что состояние рынков нефти в условиях санкций создает риски для мировой экономики. Вопрос санкций, уверен он, требует скорейшего решения. Это мнение разделяет и председатель совета директоров банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико. Он подытожил дискуссию, заявив, что обратится к правительству и народу Италии с призывом не поддерживать механическое продление санкций в декабре.