Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне, сообщили «Ленте.ру» в компании.

Игорь Сечин начал свое выступление с наиболее острого на сегодняшний день вопроса — торговых ограничений и санкций, которые во многом стали инструментом борьбы со стороны США за долю на ключевых мировых рынках. «На сегодня они стали настолько многообразны, так быстро нарастают, что приобретают новое качество. Анализ оснований введения санкций позволяет сделать вывод, что их применение фактически является, скорее, инструментом оказания давления на отдельные государства в целях принуждения к изменению их внутренней и внешний политики в односторонних интересах, нежели мерой международно-правовой ответственности в отношении хозяйствующих субъектов», — отметил глава «Роснефти». «На мой взгляд, налицо не санкции, а "казначейские войны" с намеренно невнятными — часто двусмысленными — формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех», — заявил Игорь Сечин.

По его словам, односторонним ограничениям уже подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти, что является безусловным антирекордом. Вводимые без необходимых решений Совбеза ООН санкции превратились в рутинный инструмент, находящийся в руках одной страны, при этом «заложниками» ситуации являются не только отдельные субъекты рынка, но и целый ряд стран. На США пришлось лишь около 0,6 процента потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию — целых 40 процентов.

По его мнению, «казначейские войны» США могут привести к серьезной разбалансировке нефтяного рынка уже в краткосрочном периоде. «Текущий спрос и предложение жидких углеводородов на мировом рынке в целом сбалансированы на уровне порядка 100 млн баррелей в сутки. Однако сохранение стабильности и баланса нельзя назвать долгосрочным трендом, так как на нефтяном рынке пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности», — отметил Сечин.

«Судя по всему, США имеют собственное видение своей роли в этом процессе, с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами», — отметил глава «Роснефти». С учетом того, что ОПЕК снизила долю на мировом рынке нефти в пользу сланцевой отрасли США, сейчас можно говорить о возникновении конструкции US-PEC. По его мнению, сегодняшний уровень свободных мощностей — самый низкий за десятилетие, и есть прямая угроза, что он не сможет возместить мощности добычи, выбывающие в основном по вине администрации США.

При этом, как отметил глава «Роснефти», за последние 30 лет объем безбарьерной мировой торговли вырос на 65 процентов — до 18,3 триллиона долларов, что способствовало глобальному экономическому росту. Однако нынешние действия США, отметил глава «Роснефти», выдают четкую линию, направленную на поддержание собственного рынка за счет использования протекционистских мер и санкций. По оценкам ведущих мировых экономистов, торговые войны будут стоить мировому ВВП 0,5-0,8 процента — порядка 400-700 миллиарда долларов в год.

При этом он выразил уверенность, что «взаимовыгодные связи по модели "win-win" будут продолжать успешно развиваться, в то время как дальнейшее масштабирование санкционных ограничений, как ни парадоксально, ограничивает сами Соединенные Штаты, так как односторонний отказ от соблюдения ими норм международного права и нежелание соблюдать решения международных институтов, демонстративный выход из соглашений или требование их пересмотра исключительно в своих интересах делает их все менее надежным и равноправным партнером и в конечном итоге приводит к потере доверия к ним со стороны других стран». «Потеря доверия к США — это еще один пример того, что весь остальной мир, то есть более 95 процентов населения планеты, уже ищет альтернативу сложившейся модели. Считаю, что нам нужна система взаимного диалога, построенного на основе доверия и уважения», — рассказал глава нефтяной компании.

Нынешний уровень цен на нефть, отметил Сечин, является комфортным для компании и в целом во многом отражает имеющийся баланс спроса и предложения. Говоря о перспективах рынка, глава «Роснефти» в очередной раз предостерег участников рынка от излишнего оптимизма в отношении перспектив электромобилей. В обозримой перспективе нефть и газ останутся стержнем мировой энергетики и экономики, и главным вызовом предстоящих десятилетий будет восполнение новыми ресурсами выбывающие старые мощности — в объеме до 40 миллионов баррелей в сутки к 2040 году.

При этом полагаться на дальнейший рост сланцевой добычи не стоит, отметил руководитель компании, так как он сопряжен с техническими и технологическими сложностями и не сможет компенсировать естественное падение добычи по традиционным проектам.

Сечин также отметил, что произошедшее в 2014-2017 годах снижение инвестиций в отрасль в связи с падением цен на нефть будет иметь для отрасли серьезные последствия. Однако «Роснефть», в отличие от других компаний, в этот период продолжила активно инвестировать в разведку и добычу. «У нас, по факту произошел рост на 50 процентов, причем в долларовом выражении — с 9,2 миллиарда долларов в 2014 году до 13,7 миллиарда долларов в 2017 году», — рассказал Сечин.