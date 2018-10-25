«Роснефть» начала выплату дивидендов за первое полугодие 2018 года, сообщил «Ленте.ру» представитель компании.

«На сегодняшний день осуществлены выплаты номинальным держателям акций и доверительным управляющим. Другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций дивиденды будут перечислены не позднее 14 ноября 2018 года», — сообщил представитель компании.

По его словам, общая сумма выплат составит 154,5 миллиарда рублей (14,58 рубля на акцию) и станет рекордной за всю историю компании. Напомним, дивиденды «Роснефти» по итогам всего 2017 года составили 111,1 миллиарда рублей.

Существенный рост выплат обусловлен высокими финансовыми показателями компании, объясняют аналитики. «В этом году "Роснефть" значительно улучшила свои финансовые показатели. В первом полугодии прибыль компании составила 309 миллиарда рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2017 год», — отметил директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

«До конца этого года "Роснефть" планирует сократить совокупную долговую нагрузку и торговые обязательства не менее чем на 500 миллиардов рублей. Кроме того, компания объявила о запуске программы обратного выкупа своих акций на сумму до 2 миллиардов долларов. Все это превращает "Роснефть" в один из самых привлекательных объектов для вложения на российском фондовом рынке», — пояснил старший аналитик БКС Сергей Суверов.

В августе 2017 года компания внесла изменения в дивидендную политику, утвердив целевой уровень выплат с 35 до 50 процентов от чистой прибыли по МСФО. Объявленный рост дивидендов выводит «Роснефть» в лидеры по доходности среди российских государственных холдингов.