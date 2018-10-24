«Роснефть» и Eni обсудили пути сотрудничества в условиях американских санкций

Российская «Ронефть» и итальянская энергетическая компания Eni обсуждают формы своего сотрудничества в условиях санкций, введенных США. Компании ставят целью продолжить совместные проекты, не нарушая при этом санкционный режим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Eni.

Во вторник 23 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с гендиректором Eni Клаудио Дескальци. «Встреча прошла накануне в Москве, она была очень сердечной и предоставила возможность обсудить общие проекты, такие как крупное месторождения Zohr в Египте и возможные будущие сценарии, которые, естественно, будут полностью соответствовать международным правилам», — прокомментировал событие собеседник РИА Новости.

«"Роснефть" — наш важный партнер, и мы обсуждаем формы сотрудничества в условиях американских санкций» ,— подтвердил собеседник агентства ТАСС, который также назвал «слухами, которые мы не комментируем» сообщения о намерениях Eni выйти из совместных проектов с «Роснефтью» в России. Он также напомнил, что год назад завершилась сделка по приобретению «Роснефтью» 30 процентов в крупном проекте Eni Zorh в Египте, где итальянская компания несколько лет назад обнаружила крупное месторождение нефти.

Клаудио Дескальци входит в делегацию предпринимателей, сопровождающую премьер-министра Итальянской Республики Джузеппе Конте, который находится с официальным визитом в Москве.

