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Врио губернатора Приморья встретился с Игорем Сечиным

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Олег Кожемяко

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки встретился с руководством крупнейших компаний, которые ведут деятельность в Дальневосточном регионе. В рамках поездки состоялась встреча Олега Кожемяко с Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщили «Ленте.ру» в компании.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с производственной деятельностью «Роснефти» в регионе. Стороны подробно остановились на развитии текущих и перспективных проектов компании на территории края. Как известно, «Роснефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков и основных работодателей Приморья. В настоящее время «Роснефть» реализует уникальный проект по созданию судостроительного комплекса «Звезда» — единственной верфи крупнотоннажного судостроения в России. Строительство Восточного нефтехимического комплекса также является перспективным проектом компании. Комплекс должен стать крупнейшим нефтехимическим предприятием на Дальнем Востоке страны.

Игорь Сечин и Олег Кожемяко обсудили участие товаропроизводителей региона в тендерах предприятий НК «Роснефть» по закупке товаров и услуг. «Необходимо определить перечень предметов и продуктов, которые могут производиться в крае. Для приморцев очень важно более активно участвовать в закупочных процедурах «Роснефти», — отметил Олег Кожемяко.

Руководители договорились о расширении сотрудничества «Роснефти» и Приморского края в социальной сфере. В частности, стороны намерены осуществить планы по строительству жилья для сотрудников, задействованных в стратегических проектах «Роснефти». Глава Компании и Врио губернатора Приморского края намерены подписать новое расширенное и дополненное соглашение о сотрудничестве в социальной сфере.

На встрече было достигнуто соглашение о поставках топлива в «Примтеплоэнерго», которые обеспечат стабильную работу предприятия на протяжении всего отопительного сезона.

По итогам встречи стороны договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на существующую номенклатуру нефтепродуктов в сети АЗС Компании в Приморье для розничных потребителей, а также об увеличении объема реализации топлива, что гарантирует отсутствие дефицита на региональном рынке. «Игорь Сечин заверил, что на номенклатуру, которая сейчас реализуется в сети, цена будет стабильной, что очень важно для всех автовладельцев Приморья», — отметил после встречи Олег Кожемяко.

«Роснефть» построила в Приморском крае Находкинский морской терминал по перевалке нефтепродуктов. Это крупнейший морской терминал на Дальнем Востоке, его мощность составляет 7,5 миллиона тонн в год. Компания также развивает сеть судостроительных и судоремонтных заводов, реализует проекты по сервисному обеспечению шельфовых месторождений. Розничная сеть «Роснефти» в Приморском крае является одной из крупнейших и насчитывает 34 АЗС и АЗК.

«Роснефть» реализует значимые социальные проекты в Приморском крае. Компания в настоящее время создает комфортные жилищные условия для сотрудников судоверфи «Звезда». Создание необходимой социальной инфраструктуры в городе Большой Камень — часть комплексной программы «Роснефти» по развитию региона. В городе строятся такие новые объекты как газопровод, электрическая подстанция. Рассматривается вопрос строительства медицинского Диагностического центра.

В 2012 году компания «Роснефть» ввела в эксплуатацию топливозаправочный комплекс в аэропорту Кневичи города Владивосток, реализовав самый крупный проект по строительству регионального ТЗК за последние 30 лет. Инвестиции «Роснефти» в строительство комплекса составили 3,5 миллиарда рублей. Доля «заправки в крыло» составляет около 90 процентов. Кроме того, «Роснефть» активно сотрудничает с научным сообществом на Дальнем Востоке, реализует совместные проекты с Дальневосточным федеральным университетом.

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