«Роснефть» и BP начнут продажу новой линейки топлива с технологией ACTIVE

«Роснефть» и BP объявили о начале продаж новой линейки топлива с технологией ACTIVE на всей сети многофункциональных автозаправочных комплексов BP в России, оператором которой является НК «Роснефть». Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Продажи нового топлива BP с технологией ACTIVE стартуют 18 октября 2018 года.

В сообщении отмечается, что технология ACTIVE обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от образования отложений, и удаляет существующие отложения. Новое топливо BP удовлетворяет самым высоким требованиям, предъявляемым к двигателям последнего поколения, и обладает существенными преимуществами для использования с двигателями предыдущих моделей.

Даже небольшое количество отложений на деталях двигателя, в частности, инжекторах и впускных клапанах, может стать причиной увеличения расхода топлива, снижения мощности двигателя и его неравномерной работы. Новое топливо BP с технологией ACTIVE содержит миллионы активных молекул, которые начинают борьбу с отложениями уже с первой заправки автомобиля. При постоянном использовании топливо BP с технологией ACTIVE препятствует образованию новых отложений, что помогает обеспечить полноценную работу двигателя, может привести к увеличению пробега автомобиля на одном баке и снижению риска поломки деталей двигателя.

Научно-исследовательская команда BP в течение пяти лет работала над созданием своего лучшего топлива для борьбы с отложениями. Топливо BP с технологией ACTIVE испытано 110 различными тестовыми методами.

Отмечается, что топливо BP с технологией ACTIVE испытано на двигателях и автомобилях в течение 50 тысяч часов, что эквивалентно более чем пяти годам непрерывной эксплуатации автомобиля.

Розничная сеть BP насчитывает 122 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде. «Роснефть» владеет и управляет розничной сетью BP в России, используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c.

