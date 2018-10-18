Кожемяко рассмотрит кандидатуру Горячевой на пост сенатора

Действующий член Совета Федерации от Приморского края Светлана Горячева может войти в тройку кандидатур на пост сенатора от главы региона. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко, передает ТАСС в четверг, 18 октября.

«Я ее хорошо знаю и по работе Уссурийского округа, и в Государственной думе. Это человек, который знает Приморье, болеет за Приморье, и это одна их кандидатур, которая уважаема в Приморье», — сказал он.

Каждый кандидат на должность губернатора должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. Избранный глава региона не позднее чем на следующий день после вступления в должность должен выбрать одного из трех кандидатов, который будет наделен полномочиями сенатора.

16 октября Олег Кожемяко пообещал помочь в прохождении муниципального фильтра кандидатам в главы региона. Сам Кожемяко будет участвовать в голосовании как самовыдвиженец. Он возглавил регион в конце сентября по решению президента. Ранее Кожемяко руководил Сахалинской областью.

Очередные выборы обойдутся региональной казне в 291 миллион рублей. Голосование назначено на 16 декабря.

Результаты второго тура выборов были отменены из-за фальсификаций. В первом туре никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!