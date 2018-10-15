Глава Приморья инициировал возвращение прямых выборов мэра

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы мэра. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 октября.

В заксобрании сообщили, что проект должен пройти обсуждение на комитете по региональной политике во вторник, однако, вероятно, в этот день данный вопрос рассмотрен не будет.

12 октября официально завершились полномочия мэра Владивостока Виталия Веркеенко, он ушел в отставку по собственному желанию. Он признался, что больше не имеет мотивации «бороться за благополучие города». Гордума 16 октября рассмотрит вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра. По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Прямые выборы мэра во Владивостоке были отменены в 2015 году.

27 сентября президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области ОлегаКожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования, однако никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. После второго тура единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко обвинили друг друга в фальсификациях. После проверки ЦИК отменил итоги голосования. Следующее должно состояться через три месяца.

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