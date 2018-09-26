Приморье возглавит губернатор Сахалина Олег Кожемяко

Президент России Владимир Путин назначит губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Кожемяко сам заявил, что хочет участвовать в выборах губернатора Приморья, передает РИА Новости.

О желании баллотироваться Кожемяко заявил на встрече с президентом в Ново-Огарево. «Что ж, если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а, безусловно, Приморье — это больший объем работы, это очень перспективный и стратегически важный для России регион… Я не возражаю, пожалуйста», — заявил Путин.

Кожемяко ответил, что его решение выверенное, он понимает, что «предстоит оправдать большие желания людей, желания перемен к лучшему». Путин пожелал ему удачи.

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Президент сообщил, что выборы в Приморье пройдут через два месяца. По его словам, исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко «уже попросился на другую работу, понятно, почему».

«Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные с руководством Сахалинской области и с руководством Приморского края. Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину», — цитирует президента «Интерфакс».

Приморский край — не первый регион, который возглавит Кожемяко. Он был губернатором Сахалинской области, Амурской области и главой администрации Корякского автономного округа.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, ЦИК отменил итоги выборов. Тарасенко заявил, что больше не будет баллотироваться.

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