Результаты выборов в Приморье отменены

Краевая избирательная комиссия признала недействительными итоги второго тура выборов губернатора Приморья. Из 13 человек 12 проголосовали «за» это решение, один «против», передает в четверг, 20 сентября, ТАСС.

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«Избирательная комиссия Приморского края, основываясь на имеющихся у нее документах и материалах, учитывая имеющиеся у нее обращения (...) на фоне поступивших сведений о нарушениях законодательства и с учетом минимального разрыва голосов, поданных за двух кандидатов, абсолютно исключает доверие к итогам голосования», — заявила председатель избиркома Татьяна Гладких.

Новую дату выборов должно назначить законодательное собрание региона, их необходимо провести в течение трех месяцев.

Как передает «Интерфакс», кандидат от КПРФ Андрей Ищенко намерен оспорить в суде решение об отмене итогов голосования.

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Врио главы Приморья Андрей Тарасенко («Единая Россия») ранее отказался продолжать бороться за губернаторское кресло.

17 сентября Тарасенко и Ищенко обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. На следующий день ЦИК проинформировал, что первый после обработки 100 процентов бюллетеней получил 49,55 процента голосов избирателей, второй — 48,06 процента.

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