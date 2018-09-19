Врио главы Приморья отказался участвовать в новых выборах

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко не планирует участвовать в новых выборах губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС в среду, 19 сентября.

«Я уже не буду участвовать в выборах», — сказал Тарасенко.

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При этом он считает отмену выборов в регионе правильным выходом из ситуации. «Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга — это уже не работа», — пояснил он.

В свою очередь кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов голосования во втором туре выборов. «Это полный абсурд. Зачем это делать? (...) Мы избрали губернатора», — подчеркнул он.

Ранее в среду глава ЦИК России Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. По ее словам, 17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом работ. В результате комиссия долгое время была без охраны. «Важнейшие документы были без контроля», — подчеркнула она.

17 сентября кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. На следующий день ЦИК проинформировал, что Тарасенко после обработки 100 процентов бюллетеней получил 49,55 процента голосов избирателей, Ищенко — 48,06 процента голосов.

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