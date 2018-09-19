Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными

Глава ЦИК России Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Об этом сообщает ТАСС в среду, 19 сентября.

«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», — сказала она на заседании ЦИК.

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По ее словам, данные, которыми сейчас располагает Центризбирком, позволяют принять это решение без промедлений. «17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом работ. Комиссия долгое время была без охраны, без контроля. Важнейшие документы были без контроля», — рассказала Памфилова.

Ранее в среду комиссия ЦИК прибыла в Приморье для проверки многочисленных жалоб на нарушения во втором туре выборов. Утром было зафиксировано свыше 60 обращений.

17 сентября кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. По словам коммуниста, в последний момент результаты голосования были сфальсифицированы во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.

На следующий день ЦИК проинформировал, что Тарасенко после обработки 100 процентов бюллетеней получил 49,55 процента голосов избирателей, Ищенко — 48,06 процента голосов.

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