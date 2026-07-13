Набор мигрантов из Таджикистана для работы в России ускорился

Таджикистан сообщил о направлении на работу в Россию более 17 тысяч граждан

В первом полугодии 2026 года на работу в Россию организованным набором отправились более 17,2 тысячи граждан Таджикистана. Об этом рассказал заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шариф Норзода, передает ТАСС.

По его словам, за прошлый год в Россию уехали 31,1 тысячи человек, тогда как в 2024-м — более 13,4 тысячи, то есть процесс постепенно разгоняется.

Норзода рассказал, что Минтруда и его структуры подписали соглашения с более чем 85 российскими работодателями и постоянно отвечает на их запросы. Почти каждую неделю компании проводят онлайн-собеседования с кандидатами из Таджикистана.

Кроме того, отметил чиновник, республика отправила оргнабором более 2,8 тысячи граждан в Великобританию и более 2,3 тысячи — в арабские страны, такие как Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что обеспечить рост российской экономики без использования мигрантов будет сложно, какой-то завоз трудоспособного населения необходим. Между тем старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон предупредила, что на фоне ухудшения условий для них в России граждане среднеазиатских стран все чаще уезжают на работу в страны Европы.