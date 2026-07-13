В России рухнули продажи легковых машин

Аналитик Целиков назвал плохим сигналом снижение продаж легковых машин в России на 16,2 %

За прошедшую неделю российский рынок новых легковых автомобилей потерял 16,2 процента, что, по словам аналитика Сергея Целикова, плохой сигнал. На 26-й неделе (с 6 по 12 июля) года в России зарегистрировали только 25,9 тысячи новых автомобилей, поделился он в своем Telegram-канале.

«После двух недель "высоких продаж" авторынок вернулся к обычным средним показателям года. А они не очень радовали нас в первом полугодии», — написал эксперт. Правда, Целиков подчеркнул, что даже при снижении продаж относительно той же недели прошлого года сохраняется рост — плюс 7,1 процента.

Схожая динамика наблюдается и в коммерческом сегменте. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 10 процентов по сравнению с предыдущей неделей, до 1338 единиц. Реализация грузовых машин сократилась на 15,6 процента, до 1010 штук. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года падение составило 19,2 и 6,6 процента соответственно.

Эксперт назвал две основные причины снижения продаж: «Во-первых, завершился эффект постановки на учет автомобилей, проданных концом второго квартала. Во-вторых, проблемы с топливом не способствуют покупкам новых машин. Причем если первая причина чисто временная "статистическая", то вторая может играть долго и существенно повлиять на спрос во второй половине года. Выводы из одной недели года делать рано, будем наблюдать над дальнейшим развитием ситуации».

Ранее россиянам назвали причины низких продаж новых машин завода «Москвич». Комментируя ситуацию с продажами моделей «Москвич М90» и «Москвич М70», вице-президент НАС Антон Шапарин заявил, что эти кроссоверы слишком дорогие для россиян.