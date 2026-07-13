Трое молодых россиян пойдут под суд за теракт

В Татарстане осудят трех молодых людей за теракт на железной дороге

В Татарстане осудят трех молодых людей за теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили Следственном комитете России.

Они обвиняются по статьям 205 («Террористический акт»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 281 («Диверсия») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.

По данным следствия, трое молодых людей, действуя по заданию, полученному через интернет, в августе прошлого года на железной дороге рядом с Лениногорском подожгли железнодорожное оборудование, которое обеспечивает движение поездов. За свои действия они планировали получить 24 тысячи рублей.

Сотрудники полиции и ФСБ оперативно установили и задержали злоумышленников. По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет отреагировал на теракт в российском регионе.