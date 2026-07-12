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Силовые структуры
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14:21, 12 июля 2026Силовые структуры

Следственный комитет отреагировал на теракт в российском регионе

В Запорожской области возбудили дело из-за атаки БПЛА на автобусную остановку с людьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Запорожской области возбудили дело из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автобусную остановку с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, утром 12 июля беспилотник атаковал автобусную остановку в городе Энергодаре Запорожской области, в результате чего погибла женщина, а четыре человека получили ранения.

На месте происшествия проводится сбор доказательств, устанавливается тип и модель БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также все обстоятельства произошедшего.

СК даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку с людьми в российском городе.

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