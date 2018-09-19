Штаб Тарасенко передал ЦИК все документы по выборам в Приморье

Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко передал комиссии ЦИК все документы, необходимые для проверки возможных нарушений на выборах главы края, заявила представитель штаба Юлия Яковенко. Ее цитирует РИА Новости в среду, 19 сентября.

«Сейчас идет проверка, члены комиссии встречаются с подписантами, проверка идет совместно с правоохранительными органами. Потом, по окончании работы комиссии ЦИК, полный отчет будет передан в краевую комиссию, и итоговое решение будет принимать краевая комиссия», — сказала Яковенко.

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Ранее в среду комиссия ЦИК прибыла в Приморье. Ожидается, что она проверит многочисленные жалобы обеих сторон на нарушения во втором туре выборов. На данный момент зафиксированы свыше 60 жалоб.

Как отмечает секретарь крайизбиркома Наталья Камаева, жалобы продолжают поступать. «Большинство жалоб — на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска и других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе», — цитирует ее zrpress.ru.

17 сентября Тарасенко и Ищенко обвинили друг друга в фальсификации выборов. Коммунист указывал на то, что сдал лидирующие позиции лишь «под утро», когда, по его словам, во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме были сфальсифицированы результаты.

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