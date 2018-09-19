Комиссия ЦИК проверит более 60 жалоб на ход выборов в Приморье

Более 60 жалоб на нарушения во втором туре выборов главы Приморья поступило в региональный избирком. Представители ЦИК прибыли во Владивосток для проверки претензий, передает в среду, 19 сентября, РИА Новости.

Комиссия уже начала работу. Ожидается, что члены ЦИК встретятся с приморскими коллегами, а также посетят районы края и побеседуют с сотрудниками правоохранительных органов. Они пробудут в регионе около 2-3 дней.

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18 сентября ЦИК по итогам проверки 100 процентов протоколов сообщил, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко («Единая Россия») получил 49,55 процента голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06.

Накануне соперники обвинили друг друга в фальсификации выборов. Коммунист заявил, что при подсчете 95,7 процента голосов он лидировал, однако «буквально под утро результаты во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме были сфальсифицированы». В тот же день лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в «криминальный беспредел» в Приморском крае.

В свою очередь, штаб кандидата в губернаторы Андрея Тарасенко подал в краевую избирательную комиссию 35 жалоб на ход второго тура выборов.

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