Кандидат на пост главы Приморья от КПРФ объявил голодовку

Кандидат от КПРФ на пост главы Приморья Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку из-за несогласия с итогами выборов в четырех городах края. Об этом он заявил в своем Facebook.

Он пояснил, что при подсчете 95,7 процента голосов он лидировал, опережая врио губернатора края Андрея Тарасенко на пять процентов. «Но буквально под утро результаты во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме были сфальсифицированы, и сейчас результаты таковы, что мы проигрываем, — заявил он. — Я сейчас здесь 07.40 (0.40 мск) объявляю бессрочную голодовку, приглашаю всех сторонников и друзей прийти поддержать меня».

По данным подcчета 99,03 процента бюллетеней, Тарасенко вышел в лидеры, набрав 49,02 процента. За Ищенко отдали голоса 48,56 процента избирателей.

Ищенко рассказал агентству РИА Новости, что его штаб готовит жалобы, связанные с итогами выборов.

председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий заявил агентству ТАСС, что наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений при проведении второго тура выборов губернатора Приморья и подсчете голосов.

Лидировавший ранее Ищенко заявил, что намерен в случае победы продолжать в регионе политику президента России.

В Приморье проходит второй тур выборов главы региона, поскольку в первом туре кандидаты не смогли набрать необходимых 50 процентов голосов.

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