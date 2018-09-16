Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ продолжит политику Путина

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий во втором туре выборов губернатора Приморья, заявил, что намерен продолжать в регионе политику президента России. Его слова передает «Интерфакс».

«Приморье стоит на границе с двумя странами, идеологией которых является коммунизм - Китай и КНДР. Это не значит, что в Приморском крае сейчас будет поднят красный флаг и здесь резко все станут коммунистами. Нет. Будем продолжать политику президента и самое главное, будем работать на благо приморцев», — сказал он.

Ищенко подчеркнул, что в его команде будут работать «грамотные люди, молодые патриоты», и добавил, что намерен взаимодействовать со всеми политическими силами.

«Обязательно будем взаимодействовать со всеми политическими силами. Нельзя ставить партийную принадлежность во главу угла. Я считаю, что все нужно направлять на то, чтобы в люди в Приморском крае, население понимало, что в крае есть власть, которой они доверяют, без принадлежности к партии», — подчеркнул кандидат.

В Приморье проходит второй тур выборов главы региона, поскольку в первом туре кандидаты не смогли набрать необходимых 50 процентов голосов. Сейчас после обработки 93,10 процента протоколов Андрей Ищенко набрал 51,73 процента, временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») — 45,67 процента.

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