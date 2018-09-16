Опубликованы результаты экзитполов второго тура выборов главы Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») во втором туре выборов главы региона получает 53 процента голосов избирателей. Таковы данные экзитпола «Эксперт групп», которые публикует ТАСС.

«Тарасенко — 53 процента, Ищенко — 47 процентов», — сказали там. От ответа на вопрос отказались 30 процентов избирателей.

Второй тур выборов главы Приморского края проходит в воскресенье, 16 сентября. По итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50 процентов голосов: Андрей Тарасенко получил 46,57 процента, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64 процента. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье были открыты 1 тысяча 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Голосование проходило с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск).

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