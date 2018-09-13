Жириновский заметил исчезновение коммунистов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коммунистов в России становится все меньше, и призвал избирателей не голосовать за них на выборах. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на выступление Жириновского в эфире Первого канала.

«Вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов — никакого доверия к ним быть не может — ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год — проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ. Я уверен, что во втором туре коммунисты не пройдут, как они не пройдут нигде в нашей стране. Их все меньше и меньше, и придет день, когда они сменят название, и мы забудем это как черный кошмар», — заявил депутат.

9 сентября в России прошел единый день голосования. В десятках регионов выбирали губернаторов, мэров, депутатов местных парламентов. В четырех субъектах состоится второй тур губернаторских выборов. Во Владимирской области и Хабаровском крае соперниками действующих глав регионов из «Единой России» станут члены ЛДПР, в Приморье и Хакасии — представители компартии.

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